شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» يباشر حريق بعمارة سكنية.. وإصابة شخصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمد الدفاع المدني في مدينة حائل حريقاً إندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، نتج عنه إصابة شخصين باختناق بسيط تم نقلهم للمستشفى. وذلك بحسب تغريدة له على «تويتر».

أخمد الدفاع المدني في مدينة حائل حريقاً إندلع بعمارة سكنية بحي الملك عبدالله، نتج عنه إصابة شخصين باختناق بسيط تم نقلهم للمستشفى. وذلك بحسب تغريدة له على «تويتر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.