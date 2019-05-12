شكرا لقرائتكم خبر عن «المسجد النبوي»: متابعة على مدار الساعة من «غرفة المراقبة الذكية» خلال «رمضان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة للمتابعة والاشراف الميداني جهودها خلال شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ لنجاح الخطة التشغيلية ولضمان أداء سير العمل في سبيل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي من خلال متابعة سير الأعمال على مدار الساعة من خلال غرفة المراقبة الذكية خلال الشهر الفضيل.

وذكر مدير إدارة العمليات حسن الصاعدي أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة الزوار في المسجد النبوي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مهام تقوم بها إدارة العمليات ومن أبرزها أنه يتم استقبال البلاغات الداخلية والخارجية على أجهزة الحاسب الآلي ومتابعة البلاغات وإجراءات البلاغات وتحويلها إلى الجهات المختصة وبعد الانتهاء من البلاغ واستيفاء جميع الإجراءات يتم التسديد وإغلاق البلاغ.

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وأضاف أن من مهام الإدارة أيضاً استقبال النداءات اللاسلكية عبر الجهاز اللاسلكي ومحطة الارسال لتواصل الموظفين فيما بينهم ويتم استقبال جميع النداءات والرسائل من الموظفين في جميع المواقع، بالإضافة إلى متابعة الرسائل والملاحظات الواردة من الموظفين حتى الانتهاء منها وتسديدها.

وبينّ الصاعدي أن من الخدمات التي قدمتها الإدارة خدمة الرقم الموحد 1966، وهي تتيح لكافة زائري المسجد النبوي من التواصل المباشر هاتفياً مع الوكالة لطلب الخدمة المرادة على مدار 24 ساعة واستقبال الاقتراحات والملاحظات المقدمة وإحالة كل منها للإدارة المختصة.

مؤكداً أن مواقع الخدمات جميعها مراقبة عبر الكاميرات الذكية، ويتم تزويد العاملين بالمستجدات لمتابعة سير العمل والخدمات، كما تتم عملية التواصل المشترك للعمليات والتي تشارك بها عدة جهات حكومية مع غرفة العمليات، فيما يقوم موظفي العمليات بمتابعة المكالمات الواردة عبر خطوط السنترال وتحويلها إلى الجهات او الأفراد بناءً على رغبة المتصلين، وتشارك إدارة العمليات في الحملات والأنشطة واللقاءات وتوزيع المطويات المتعلقة بخدمة الزائر والموظف. يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم كافة الخدمات والعمل على راحة زوار المسجد النبوي.