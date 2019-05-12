حكومة الفجيرة تنفي حدوث انفجارات في ميناء الفجيرة الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الفجيرة نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم . ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فقد أكد المكتب أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد ، داعيا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية .



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