، خفض تصنيف الخطوط التركية لثلاث نجوم.. وخسائرها تتضاعف 4 مرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - متأثرة باستمرار هبوط الليرة أمام الدولار بما يعكس الوضع الاقتصادي المتردي

قامت سكاي تراكس الجهة الأكثر شهرة والمختصة بتصنيف شركات الطيران حول العالم، بخفض تصنيف الخطوط التركية من أربع نجوم إلى ثلاث نجوم، وذلك بعد خطوات اتخذتها الخطوط التركية بتقليل مميزات الركاب والخدمات المقدمة لمواجهة خسائرها المتكررة والمضاعفة.

ووفقًا لإعلان الخطوط التركية فإن الشركة قد تكبدت خسائر مليونية خلال الربع الأول لهذا العام بلغت حوالي 205 ملايين دولار، وتعد خسائرها الربعية لعام 2019 أربعة أضعاف الخسائر التي لحقت بها خلال الربع الأول للعام الماضي متأثرة باستمرار هبوط الليرة التركية أمام الدولار، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه تركيا الآن.