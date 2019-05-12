، "ابن بخيت": لمواجهة التحرش علينا أن نعيد تربية كثير من الرجال ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التحرش مشكلة الرجل.. والفيديو شاهد

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله بن بخيت أن التحرش في مجتمعنا يحدث بسبب تربية الرجل وثقافته، فالمعتدي يحتقر جنس المرأة، ويعاني من "قطيعة كاملة مع جنس النساء.. ومن تخرج وتتجول في الأسواق مشكوك في أمرها.. إما أن يطأطئ رأسه ويشيح بنظره عنها، أو أن يحاول معها لعله يصيب منها شيئاً، أو أن يتحرش بها"، ولمواجهة الظاهرة يرى الكاتب أنه "علينا أن نعيد تربية كثير من الرجال (والنساء أيضاً)".

السجن سنتين وغرامة مائة ألف ريال

وفي مقاله "ثقافة التحرش" بصحيفة "الرياض"، يقول "ابن بخيت": "سمعت أن عقوبة التحرش تصل إلى سنتين سجناً وغرامة مائة ألف ريال. لا أعلم دقة هذه المعلومة، ولكنها معقولة، ويجب أن تطبق بحزم لا يلين. لا يتوقف أثر التحرش عند حدود الاعتداء نفسه، فجريمة التحرش ليست ككل الجرائم الأخرى. أشبه بالاعتداء على قيمة المرأة نفسها، أولى ملامحها أن المعتدي يحتقر المعتدى عليها كجنس، هذا الفيديو الذي شاهده الناس على السوشيال ميديا شاهد على هذه النزعة، المعتدي لم تغره المرأة، كانت المرأة بكامل لباسها السعودي التقليدي، والثاني أنه صادفها بسرعة لا تسمح له تكوين أي فكرة عنها، هي مجرد امرأة وحيدة وهذا كافٍ بالنسبة له أن يقوم بما قام به".

التحرش مشكلة الرجل.. والمرأة بريئة

ويؤكد الكاتب أن التحرش مشكلة تكمن في الرجل وثقافته وتربيته، ويقول " من يدعي أن المرأة تشارك في الاعتداء على نفسها بتشجيع الرجل بطريقة لبسها أو عطرها إلخ فهذا الاعتداء يرد عليه.. كانت المرأة ترتدي ملابسها باحتشام.. مسألة التحرش تكمن في الرجل لا في المرأة، كيف ينظر مثل هذا الرجل للمرأة وما الثقافة التي تصيغ علاقته بها؟ اعتاد هذا الرجل وتربى على أن واجب المرأة أن تختفي عنه بالكامل، لا تراه أو يراها سوى في البيت. المرأة في حياته امرأتان الأولى محارمه أمه وأخته.. إلخ، والثانية زوجته أو زوجاته، قطيعة كاملة مع جنس النساء، من تخرج وتتجول في الأسواق مشكوك في أمرها، يعود الأمر لتقييمه: إما أن يطأطأ رأسه ويشيح بنظره عنها، أو أن يحاول معها لعله يصيب منها شيئاً، أو أن يتحرش بها"

لا يرى المرأة الحقيقية

ويضيف ابن بخيت " المرأة في ثقافته ليست عاملة وليست منتجة وليست أستاذة وليست إنساناً له متطلبات ترفيهية وليست في حاجة أن تخرج من البيت تروح عن نفسها، المرأة في ثقافته عليها أن تنتظر في البيت لا تبرحه إلا عند الضرورة. المرأة في نظره لا استقلالية لها حتى في أدق أمورها، عليها أن تلبس لإرضاء زوجها وأن تطبخ حسب ذوق زوجها وأن تصحى وتنام حسب مواقيت زوجها وأن تصادق من النساء من يقرهن زوجها وأن تقرأ الكتب التي يجيزها لها زوجها.. هذا المتحرش لا يرى نفسه قد اعتدى على إنسان يمتلك نفس الحقوق التي يمتلكها هو، سمع آلاف الخطب التي تدينها عندما تمشي في الشارع وتذهب وحدها للسوق وتتصرف بوحي من أنوثتها، تعلم أن المرأة خارج المنزل سجين فر من سجنه أو أن سجانها مستهتر لا يستحق الاحترام".

مرض نفسي

ويرى "ابن بخيت" أن "التحرش المدفوع برغبة إجرامية لا يميز بين امرأة شابة وامرأة في الثمانين من عمرها.. ما يدفعه لارتكاب جريمته مرض لا يختلف عن الأمراض النفسية التي صنفها العلماء".

نعيد تربية كثير من الرجال

وينهي الكاتب قائلاً: "لجعل التحرش في أدنى حالاته علينا أن نعيد تربية كثير من الرجال (والنساء أيضاً). بناء ثقافة تؤصل أن المرأة شقيقة الرجل وشريكته في البيت وخارج البيت".