، "الحصيني" يتوقع انخفاضًا في الحرارة تصل إلى 6 درجات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار متفاوتة وبرد على أجزاء من مكة والمدينة والرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني انخفاضًا في درجات الحرارة تشهدها عدة مناطق في المملكة من 3 إلى 6 درجات مئوية.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأحد أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وحائل والقصيم وشرق الشمالية وغرب الشرقية وأتربة تسبق السحب مع انخفاض في الحرارة بمقدار من ثلاث إلى ست درجات مئوية .

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.