محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة حائل من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل الحائط والشنان وحائل. "الأرصاد" في تنبيه متقدم على حائل: أمطار غزيرة وأتربة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة حائل من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل الحائط والشنان وحائل. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 02:20 PM قالت: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية قالت: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة حائل من حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل الحائط والشنان وحائل. ، "الأرصاد" في تنبيه متقدم على حائل: أمطار غزيرة وأتربة ،

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