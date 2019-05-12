محمد بن مسعود - الدمام - حرصاً من إدارة شؤون المصاحف على ملء أوقات قاصديه بما يعود عليهم بالنفع أعلنت إدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصاً منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي؛ أن الرئاسة ممثلة في إدارة شؤون المصاحف تحرص على اغتنام شهر رمضان المبارك بتعليم قاصدي المسجد الحرام أحكام القرآن الكريم وتلاوته في شهر القرآن، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم للمشاركين في هذه الحلقات شهادات شكر وتكريم تشجيعاً لهم وتحفيزاً على قراءة القرآن الكريم والنهل من معينه تلاوةً وتدبراً. شاهد من الحرم المكي .. استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12 أعلنت إدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصاً منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي؛ أن الرئاسة ممثلة في إدارة شؤون المصاحف تحرص على اغتنام شهر رمضان المبارك بتعليم قاصدي المسجد الحرام أحكام القرآن الكريم وتلاوته في شهر القرآن، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم للمشاركين في هذه الحلقات شهادات شكر وتكريم تشجيعاً لهم وتحفيزاً على قراءة القرآن الكريم والنهل من معينه تلاوةً وتدبراً. Advertisements 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 01:51 PM حرصاً من إدارة شؤون المصاحف على ملء أوقات قاصديه بما يعود عليهم بالنفع حرصاً من إدارة شؤون المصاحف على ملء أوقات قاصديه بما يعود عليهم بالنفع أعلنت إدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصاً منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي؛ أن الرئاسة ممثلة في إدارة شؤون المصاحف تحرص على اغتنام شهر رمضان المبارك بتعليم قاصدي المسجد الحرام أحكام القرآن الكريم وتلاوته في شهر القرآن، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم للمشاركين في هذه الحلقات شهادات شكر وتكريم تشجيعاً لهم وتحفيزاً على قراءة القرآن الكريم والنهل من معينه تلاوةً وتدبراً. ، شاهد من الحرم المكي .. استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها ،

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