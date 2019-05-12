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نجح مستشفى الملك خالد بالخرج، في استئصال ورم كيسي في منطقة الرقبة لرضيع يبلغ من العمر 16 شهرًا.
وأوضحت "صحة الرياض" أن الرضيع كان يعاني من ورم كيسي رطب في منطقة الرقبة؛ حيث قرر الفريق الطبي استئصال الورم الملتصق مع أوردة الرقبة، والذي يبلغ 7×5×5سم، ويزن ما يقارب 150جم، وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد يُعَدّ المستشفى المرجعي لمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض، ويقدم خدماته المتكاملة في مختلف التخصصات الطبية.
استئصال ورم كيسي من رقبة رضيع بمستشفى الملك خالد بالخرجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12
نجح مستشفى الملك خالد بالخرج، في استئصال ورم كيسي في منطقة الرقبة لرضيع يبلغ من العمر 16 شهرًا.
وأوضحت "صحة الرياض" أن الرضيع كان يعاني من ورم كيسي رطب في منطقة الرقبة؛ حيث قرر الفريق الطبي استئصال الورم الملتصق مع أوردة الرقبة، والذي يبلغ 7×5×5سم، ويزن ما يقارب 150جم، وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد يُعَدّ المستشفى المرجعي لمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض، ويقدم خدماته المتكاملة في مختلف التخصصات الطبية.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
01:45 PM
يزن 150 جم وملتصق مع الأوردة.. بعد جراحة ناجحة
نجح مستشفى الملك خالد بالخرج، في استئصال ورم كيسي في منطقة الرقبة لرضيع يبلغ من العمر 16 شهرًا.
وأوضحت "صحة الرياض" أن الرضيع كان يعاني من ورم كيسي رطب في منطقة الرقبة؛ حيث قرر الفريق الطبي استئصال الورم الملتصق مع أوردة الرقبة، والذي يبلغ 7×5×5سم، ويزن ما يقارب 150جم، وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد يُعَدّ المستشفى المرجعي لمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض، ويقدم خدماته المتكاملة في مختلف التخصصات الطبية.
، استئصال ورم كيسي من رقبة رضيع بمستشفى الملك خالد بالخرج ،
المصدر : الخليج 365
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