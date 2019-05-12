ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن في العقد الثاني عبث بمحتويات أحد المساجد بحي المعاقلة. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي المعاقلة للعبث، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم .

وأضاف أن المتهم مواطن في العقد الثاني من العمر تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الجوف تضبط مواطنا عبث بمحتويات أحد المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.