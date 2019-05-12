بالقوة الجبرية.. مرور الجوف يوقف 5 مركبات دون لوحات قام أصحابها بالتفحيط- صور

أوقفت دوريات مرور الجوف بالقوة الجبرية خمس مركبات دون لوحات، بعد أن رفض سائقوها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط.
وبيّنت إدارة المرور بمنطقة الجوف، أنه تم حجز المركبات تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.
وحذّرت الإدارة السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويعرض حياة مستخدمي الطرق للخطر.
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