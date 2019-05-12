مدير جوازات جازان يكشف سبب وفاة أحد الجنود داخل مقر عمله

أكد مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد البطاح، أن وفاة الجندي أول حسن حكمي أحد منسوبي إدارة الجوازات بالمنطقة تعود لأسباب طبيعية.
وأوضح وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في وفاة الجندي، والتي وقعت مساء أمس، في مقر عمله وأشارت التقارير الأولية إلى أن الوفاة طبيعية . يذكر أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان فتحت تحقيقاً في الوفاة، بعد أن باشرت الواقعة الشرطة والهلال الأحمر والأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومن المنتظر أن يُصلى عليه في قريه المريخية.
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