كيف علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على اساءة وافد لبناني قبل مغادرته الرياض؟

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقطع الفيديو الذي نشره موظف لبناني ادعى فيه أنه طُرد من عمله في شركة مقاولات في المملكة لمجرد أنه لبناني الجنسية مع 39 شخصًا آخر جميهم لبنانيين أو سوريين موجهًا رسالة للأمين لحزب الله حسن نصرالله سجلها من مطار الملك خالد في الرياض.
وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: “أسعدني جدًا طردك.. وسيسعدني أكثر طرد المزيد من أمثالك من أتباع سماجة السيء”.
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