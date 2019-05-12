لأول مرة عربياً وخليجياً.. طالب سعودي يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي

نال الطالب السعودي “يزن المجنوني” من تعليم الجبيل الصناعية، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2019 المقام حالياً بأستراليا، من بين 200 طالب من 27 دولة مختلفة.

من جانبه، قدّم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجله للموهبة والإبداع (موهبة)، سعود بن سعيد المتحمي، التبريكات والتهاني للطالب وذويه وزملائه المشاركين، مشيراً إلى أن الإنجاز مؤشراً إضافياً على ثراء الوطن بموهوبيه ومبدعيه رواد وقادة المستقبل. وضمت قائمة شرف الفريق المشارك؛ من تعليم الرياض: “روان الغامدي” و”هشام المالكي”، ومن جدة “معاذ فيومي”، ومن الأحساء: “أحمد الحيد”، ومن الدمام “أحمد المهنا”، وثلاثي تعليم الجبيل الصناعية: “حسام نورولي” و”القاسم السنقالي” والفائز “يزن المجنوني”.