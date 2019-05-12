فريق طبي بمستشفى صامطة يستخرج جسمًا معدنيًا طوله 5 سم من فك مصاب

تلقى العلاج واستقرت حالته الصحية

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استخراج جسم معدني طوله خمسة سنتيمترات من فك مصاب. وكان المصاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم جرَّاء استقرار الجسم المعدني في الذقن، وتم نقل الحالة مباشرة إلى غرفة العمليات، وتمكن فريق من أطباء جراحة الوجه والفكين من إجراء العملية بنجاح تم من خلالها استخراج القطعة المعدنية جراحيًا من داخل الذقن من الناحية اليمنى، بفتح داخل الغشاء المخاطي للشفاه السفلى، وتلقى المريض العناية الطبية اللازمة بعد العملية حتى استقرار حالته.

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