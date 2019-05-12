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مرور الجوف يطيح بخمسة متهورين مارسوا التفحيط في نهار رمضان

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عرّضوا أنفسهم والآخرين للخطر

أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط، وقيادتها من دون لوحات في نهار رمضان، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة مرور الجوف، أنه تم حجز المركبات؛ تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وحذّرت السائقين من مخالفة نظام المرور.

وجددت الإدارة، تأكيدها على أنها تتدخل بشكل فوري وحازم؛ لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت بالالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.

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