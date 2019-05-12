عرّضوا أنفسهم والآخرين للخطر
أوقفت دوريات المرور بالجوف خمس مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط، وقيادتها من دون لوحات في نهار رمضان، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.
وأوضحت إدارة مرور الجوف، أنه تم حجز المركبات؛ تمهيدًا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وحذّرت السائقين من مخالفة نظام المرور.
وجددت الإدارة، تأكيدها على أنها تتدخل بشكل فوري وحازم؛ لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت بالالتزام بأنظمة وتعليمات المرور متمنيةً السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر مرور الجوف يطيح بخمسة متهورين مارسوا التفحيط في نهار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.