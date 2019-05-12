السعودية اليوم / الملاعب السداسية في عرعر.. وجهة الشباب في رمضان



عرعر 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

يقضي شباب منطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك وقتهم في ممارسة لعبتي كرة القدم والطائرة في الملاعب السداسية في المنطقة وذلك بعد أن يفرغوا من أداء صلاة التراويح، بغية تعزيز ممارسة

وبعد أن ينتهي الشباب من أداء الواجبات الدينية في رمضان المتمثلة في الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، يذهب الجميع إلى ممارسة الهوايات الترفيهية التي تستهويهم، الا أن لعبتي القدم والطائرة تتصدران اهتمامهم بوصفهما كرة جماعية تتطلب مشاركة الجميع فيها بروح من الإخاء والمحبة والتنافس.

والتقت " واس" بعدد من الشباب الذين أكدوا حرصهم على ممارسة كرة القدم والطائرة لما لها من دور في تنشيط الجسم، وتعزيز روح التنافس بين الشباب فيما أوضح الشاب أحمد العنزي أن ما يميز كرة القدم والطائرة أنها تعد متنفساً رياضياً إلى جانب ممارسة المشي.

ومن جهته أشار الشاب سليمان السويلمي إلى أن شهر رمضان شهر مختلف في أداء العبادات والجلوس مع الأسرة وممارسة الرياضة بشكل عام, مبيناً أن الكثير من أصدقائه يفضلون لعب كرة القدم باهتمام في رمضان، بينما قال الشاب أحمد نواف إن لدية فريق لكرة القدم يحرص على اللعب في الملاعب المؤجرة التي تقام خلالها بطولات داخلية خاصة بأبناء منطقة الحدود الشمالية وتبعث في النفس روح الحماس.

وينتشر عدد كبير من الملاعب السداسية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في بعض الأحياء، وتشهد اقبالاً كبيراً هذه الأيام من قبل الشباب، وأوضح المدرب في نادي عرعر الرياضي محمد الزيدان أن الرياضة في رمضان مهمّة لأن لها جوانب صحية مفيدة للجسم، وتقضي على الكسل والخمول.

ومن جهته أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي أن الرياضة بشكل عام فرصة لتقوية الجسم وتخفيف الوزن خصوصاً في شهر رمضان.

وبحسب أمانة منطقة الحدود الشمالية فإن عدد الملاعب السداسية في مدينة عرعر يبلغ 24 ملعبًا تشرف الأمانة على صيانتها وتقوم بمعالجة الأرضيات والإنارة واستكمال النواقص والتلفيات بشكل دوري.

// انتهى //

13:54ت م

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عرعر 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسيقضي شباب منطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك وقتهم في ممارسة لعبتي كرة القدم والطائرة في الملاعب السداسية في المنطقة وذلك بعد أن يفرغوا من أداء صلاة التراويح، بغية تعزيز ممارسة الرياضة والمحافظة على صحة البدن.وبعد أن ينتهي الشباب من أداء الواجبات الدينية في رمضان المتمثلة في الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، يذهب الجميع إلى ممارسة الهوايات الترفيهية التي تستهويهم، الا أن لعبتي القدم والطائرة تتصدران اهتمامهم بوصفهما كرة جماعية تتطلب مشاركة الجميع فيها بروح من الإخاء والمحبة والتنافس.والتقت " واس" بعدد من الشباب الذين أكدوا حرصهم على ممارسة كرة القدم والطائرة لما لها من دور في تنشيط الجسم، وتعزيز روح التنافس بين الشباب فيما أوضح الشاب أحمد العنزي أن ما يميز كرة القدم والطائرة أنها تعد متنفساً رياضياً إلى جانب ممارسة المشي.ومن جهته أشار الشاب سليمان السويلمي إلى أن شهر رمضان شهر مختلف في أداء العبادات والجلوس مع الأسرة وممارسة الرياضة بشكل عام, مبيناً أن الكثير من أصدقائه يفضلون لعب كرة القدم باهتمام في رمضان، بينما قال الشاب أحمد نواف إن لدية فريق لكرة القدم يحرص على اللعب في الملاعب المؤجرة التي تقام خلالها بطولات داخلية خاصة بأبناء منطقة الحدود الشمالية وتبعث في النفس روح الحماس.وينتشر عدد كبير من الملاعب السداسية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في بعض الأحياء، وتشهد اقبالاً كبيراً هذه الأيام من قبل الشباب، وأوضح المدرب في نادي عرعر الرياضي محمد الزيدان أن الرياضة في رمضان مهمّة لأن لها جوانب صحية مفيدة للجسم، وتقضي على الكسل والخمول.ومن جهته أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي أن الرياضة بشكل عام فرصة لتقوية الجسم وتخفيف الوزن خصوصاً في شهر رمضان.وبحسب أمانة منطقة الحدود الشمالية فإن عدد الملاعب السداسية في مدينة عرعر يبلغ 24 ملعبًا تشرف الأمانة على صيانتها وتقوم بمعالجة الأرضيات والإنارة واستكمال النواقص والتلفيات بشكل دوري.// انتهى //13:54ت م0048

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.