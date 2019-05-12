السعودية اليوم / حكومة الفجيرة تنفي حدوث انفجارات في ميناء الفجيرة الإماراتي



الفجيرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فقد أكد المكتب أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد ، داعيا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية .

// انتهى //

13:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.