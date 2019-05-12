السعودية اليوم / الأونروا تعتمد البطاقة البنكية لتسليم مساعداتها المالية للاجئين الفلسطينيين في سوريا



بيروت 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإصدار بطاقات بنكيّة "صراف آلي" لتسليم المعونات الماليّة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأعلنت الوكالة الأممية في بيان نشر على موقعها الالكتروني اليوم، أنها تقوم بإبلاغ اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من المعونات تباعاً، عبر الرسائل النصيّة، للتوجّه إلى مكاتبها لاستلام بطاقة الصرّاف الآلي.

وأشارت الأونروا في بيانها إلى أنها اعتمدت الطريقة الجديدة لتقديم المساعدات للاجئين، كبديل لطريقة التسليم اليدوي المباشر التي كانت تجري عبر مندوب عنها لتسليم المعونات.

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13:42ت م

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