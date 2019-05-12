السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى النمسا



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا.

وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال سموه بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله؛ بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية النمسا في جميع المجالات ولاسيما على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي؛ بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

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13:35ت م

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