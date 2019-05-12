السعودية اليوم / بلدية الخبر تزرع أكثر من 3800 شجرة خلال النصف الأول من العام الجاري



الخبر07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

قامت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر خلال النصف الأول من العام الجاري بزراعة أكثر من 3800 شجرة في مدينة الخبر، وذلك ضمن خطة البلدية الهادفة للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء والاشجار في كافة الشوارع، وزيادة نصيب الفرد منها, وذلك تماشيا مع حرص البلدية في المحافظة على المظهر العام للمدينة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة المرافق الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشوارع ، حيث تعددت أنواع الأشجار التي تم زراعتها لتشمل أشجار النيم والبونسيانا والأكاسيا والياسمين الهندي .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي حرص البلدية على تكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة، مشيراً إلى أنه تم التوسع بمساحة المسطحات الخضراء بإضافة 35000 متر مربع, وتركيب 5 مجموعات ألعاب أطفال جديدة, كما تم زراعة أكثر من 20 مليون زهرة.

ولفت إلى أن بلدية الخبر تولي اهتماما خاصا بزراعة الأشجار ومضاعفة أعدادها، والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني في نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية .

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13:30ت م

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