السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يعتمد نتائج مشروع تطبيق معايير ‫الجودة والاعتماد المدرسي



جيزان 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، نتائج مشروع تطبيق معايير ‫الجودة والاعتماد المدرسي،‬ الذي طبق على عدد من مدارس المنطقة بنين وبنات، ويعد أحد المبادرات التي نفذتها الإدارة وتميزت بها على مستوى المملكة .

وبيّن الدكتور الأحوس، أن تعليم جازان يسعى بشكل مستمر لتحسين وتطوير أداء المجتمع المدرسي الإداري والفني من خلال تحسين مهارات القيادة المدرسية والبيئة المدرسية، وذلك بهدف تحسين المخرجات، مؤكداً أن تطلعات قيادتنا الرشيدة تحتم على الجميع العمل على التطوير المستمر في الأداء واستغلال فرص التحسين والحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات وجعل مدارس التعليم ذات بيئات جاذبة ومتميزة، مقدماً التهنئة لجميع المدارس الحاصلة على الاعتماد، مثمناً جميع الجهود التي بذلها منسوبو إدارة الجودة وقياس الأداء.

من جانبه أوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء أبوبكر ولي، أن معايير المشروع‬ جاءت مستوحاة من معايير الجودة والاعتماد المدرسي المعتمدة من مكتب التربية العربي لدول الخليج مضافاً لها بعض المعايير من الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ، مشيراً إلى أن المشروع مر بعدد من المراحل منها عقد لقاءات في مكاتب التعليم للمشرفين المختصين والقيادات المدرسية في مكاتب التعليم وتأهيل وتدريب فرق العمل من مشرفي ومشرفات الجودة وقياس الأداء وتدريب القيادات المدرسية والرفع بتقارير التقييم الذاتي والزيارات الميدانية.

ولفت إلى أن عدد المدارس المشاركة في المشروع بلغ 24 مدرسة للبين منها 19 مطبقة للمشروع و 15 مدرسة اجتازته بنجاح ، و 24 مدرسة للبنات وجميعها طبقت المشروع فيما بلغ عدد المدارس المجتازة 22 مدرسة.

// انتهى //

13:21ت م

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