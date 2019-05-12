السعودية اليوم / برامج رمضانية يطلقها نادي الحي بفيفا خلال الشهر الفضيل



فيفا 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أطلق نادي الحي بمحافظة فيفا مجموعة من النشاطات الرمضانية ضمن فعاليات برنامج " إجازتي4"، وذلك بمقر النادي .

وأوضح مدير النادي أحمد بن مصلح الفيفي، أن النادي سيقدم خلال شهر رمضان مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ضمن فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي لصيف هذا العام تحت شعار " إجازتي 4 صيفك سعيد ووقتك مفيد "، مبينًا أن الفعاليات ستشمل بطولة كرة الطائرة ودوريات في كل من تنس الطاولة والفرفيرة والبلياردو والبلاي ستيشن.

وأضاف أن البرنامج يتضمن العديد من المسابقات الثقافية والإلكترونية عبر حسابه بتويتر و برامج الزيارات وإفطار الصائم الجماعي وتوزيع وجبات إفطار، وحملة للتبرع بالدم ودورات تدريبية وغيرها من الأنشطة المتنوعة، سعيًا من النادي لتنوع الأنشطة حتى تلبي احتياجات زوار النادي بما يتوافق مع ميولهم وينمي مهاراتهم ويعزز فيهم القيم الوطنية والتربوية وتعود عليهم بالنفع والفائدة .

ودعا الفيفي جميع أطياف المجتمع وخاصة الشباب لزيارة النادي والاستفادة من الأنشطة المقدمة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ والبرامج الأخرى التي سيكون تنفيذها خلال الإجازة الصيفية.

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13:10ت م

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