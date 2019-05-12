السعودية اليوم / نجاح استئصال ورم كيسي من رقبة رضيع في مستشفى الملك خالد بالخرج



الرياض 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

نجح مستشفى الملك خالد في الخرج في استئصال ورم كيسي في منطقة الرقبة لرضيع يبلغ من العمر 16 شهرًا.

وأوضحت "صحة الرياض" أن مستشفى الملك خالد بالخرج أن الرضيع كان يعاني من ورم كيسي رطب في منطقة الرقبة، حيث قرر الفريق الطبي استئصال الورم الملتصق مع أوردة الرقبة والذي يبلغ 7×5×5سم ويزن ما يقارب 150 غم، وقد تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي لمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض ، ويقدم خدماته المتكاملة في مختلف التخصصات الطبية.

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13:03ت م

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