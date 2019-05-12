السعودية اليوم / تعاوني عرعر ينظم رحلة العمرة الرمضانية الأولى للجاليات



عرعر 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر يوم أمس الأول، رحلة العمرة الرمضانية الأولى للجاليات، استفاد منها 46 معتمراً، حيث يشمل برنامج رحلات العمرة دروساً تعليمية يقدّمها دعاة المكتب المرافقين في هذه الرحلات؛ لشرح صفة العمرة، إضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية، والمسابقات الدعوية.

وتأتي هذه الرحلات بدعم من شركاء المكتب من محسنين ومتبرعين، طلباً للأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل.

// انتهى //

12:49ت م

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