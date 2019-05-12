

مكة المكرمة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أعلنت إدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب خالد الحارثي أن الرئاسة ممثلة في إدارة شؤون المصاحف تحرص على اغتنام شهر رمضان المبارك بتعليم قاصدي المسجد الحرام أحكام القرآن الكريم وتلاوته في شهر القرآن، مشيرًا إلى أن الإدارة تقدم للمشاركين في هذه الحلقات شهادات شكر وتكريم تشجيعًا لهم وتحفيزًا على قراءة القرآن الكريم والنهل من معينه تلاوةً وتدبرًا.

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12:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة شؤون المصاحف والكتب بشؤون الحرمين تستقبل قاصدي المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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