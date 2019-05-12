السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تنقذ أكثر من 140 مهاجراً غير شرعي



طرابلس 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل الليبي مساء أمس ، من إنقاذ قارب على متنه مهاجرون غير قانونيين، وعددهم 51 مهاجراً، في منطقة تبعد عن مدينة الخمس بـ 50 ميلاً.

وأوضح مكتب الإعلام التابع للبحرية الليبية، في بيان له اليوم ، أن المهاجرين في البداية قد رفضوا التعاون مع خفر السواحل، وهدّدوا بسكب البنزين على القارب في حالة تم الاقتراب منهم، ولكنّ عناصر البحرية الليبية تعاملت مع الموقف بحذر وسيطرت على القارب، بعد عملية رصد للمهاجرين، وإسقاطهم لعنصرين من خفر السواحل، أثناء التدافع في عملية احتواء الموقف.

وضمن العمليات التي يقوم بها خفر السواحل، تمكنت دورية تابعة للبحرية الليبية، بالقرب من مصفاة الزاوية، من إنقاذ 96 مهاجراً غير قانوني، بينهم 16 إمرأة ، و4 أطفال، على متن قارب متهالك واستمرت عملية الإنقاذ 4 ساعات.

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12:10ت م

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