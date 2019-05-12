مستشفى الملك خالد التخصصي يجري 113 عملية في القصيم

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - القصيم

دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة ” إبصار صائم ” لإجراء عمليات إزالة الساد (أو ما يعرف بالماء الأبيض) من العين بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.

افتتحت المرحلة الأولى من الحملة يومي الجمعة والسبت (5-6) رمضان وتم خلال المرحلة الأولى من الحملة إجراء ( 113) عملية، وتستكمل الحملة الأسبوع المقبل في يومي الجمعة والسبت (12-13) رمضان.

وتهدف لإجراء العمليات في مكان تواجد المرضى تخفيفاً عليهم واختصاراً لوقت انتظارهم لموعد العمليات إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية المحلية في المنطقة.

وتأتي مبادرة “إبصار صائم” ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.

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كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رسالة المستشفى في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة للوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض، وينفذ الحملة فريق طبي من المستشفى متطوع يجري العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي حيث تجرى أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.

ويدعم التجمع الصحي بمنطقة القصيم حملة ” إبصار صائم” من خلال توفير مكان إجراء العمليات، حيث أجريت هذا الأسبوع بمستشفيي الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى بريدة المركزي إضافة إلى توفير كل الأدوات المساعدة لنجاح عمل الفريق الطبي، ويقوم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدعم الحملة من خلال توفير الفريق الطبي والتمريض والتخدير والتعقيم وفريق التثقيف الصحي وجميع الأدوات الجراحية اللازمة.

وكان المستشفى أطلق حزمة من المبادرات التطوعية في وقت سابق حيث نفذت مبادرة “العيون لكم” في مدينة حائل وشملت المبادرة علاج (100) حالة منها ٦٠ عملية لإزالة الساد ، ثم مبادرة تحت شعار “في غمضة عين” للتوعية بخطورة أقلام الليزر وهدفت لتوعية “1000” طالب وطبقت في أربع مدارس في مدينة الرياض، أما المبادرة الثالثة نفذت تحت شعار “سلامة عينيك” وهدفت لنشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية إجراء الإسعافات الأولية وطبقت في مترو الرياض وتمت توعية “300” عامل. والمبادرة الرابعة “بعينيك نهتم” ركزت على نشر ثقافة الاهتمام بالعين وإجراء الكشف الوقائي واستفاد من تلك المبادرة “300” مواطن.

أما المبادرة الخامسة التي أطلقها المستشفى تحت شعار “ساعدني لأرى” فقد هدفت لنشر ثقافة التبرع بالقرنية ومساعدة المرضى الذين هم بحاجة لها ونظمت في مدينة الرياض ونجحت المبادرة في الحصول على أكثر 350 متبرعاً للقرنية.