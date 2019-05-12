لقاء مهندسي الأحساء السنوي الثالث عشر يناقش الارتقاء بالهندسة ويكرم المتميزين

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الأحساء

تنظم اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء لقاء مهندسي الأحساء السنوي الثالث عشر، وذلك مساء يوم الخميس 11 رمضان 1440هـ الموافق 16 مايو 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءا، في مقر نادي الأحساء الأدبي بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد الشهراني.

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء المهندس عبدالله بن إبراهيم المقهوي أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين المهندسين وتبادل آخر المستجدات في قطاع الهندسة. وأضاف أن برنامج اللقاء يتضمن افتتاح معرض “التصاميم الهندسية المبدعة” المخصصة للمكاتب الهندسية وطلاب الهندسة.

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كما سيتضمن برنامج اللقاء تقديم محاضرة بعنوان “تطلعات جامعة الملك فيصل للارتقاء بالتعليم الهندسي” يقدمها الدكتور عبد الله الجعفري عميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل.

كما سيشمل اللقاء تكريم عدد من المتميزين من المهندسين والمهندسات الذين أسهموا في تطوير القطاع الهندسي وهم المهندس بدر الدلامي، نائب وزير النقل والمهندس أحمد المطر، منسق الأحساء المبدعة في اليونسكو/أمانة الأحساء والمهندس عبدالله العلي، رئيس وحدة إدارة المشاريع بمعمل الغاز بالعثمانية/أرامكو السعودية والمهندسة الشيماء الشايب. كما يتضمن برنامج اللقاء أيضا تكريم طالب وطالبة من كليه الهندسة بجامعة الملك فيصل: وهما الطالب سلطان العنقري والطالبة لطيفة الملحم.

وقد وجه المهندس عبدالله المقهوي الدعوة للمهندسين والمهندسات والمهتمين لحضور اللقاء. كما قدم المهندس عبد الله الشكر للهيئة السعودية للمهندسين لدعمها مثل هذه النشاطات، وكذلك لنادي الأحساء الأدبي لاستضافته هذا اللقاء السنوي.