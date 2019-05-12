، ارتفاع أرباح "التعاونية" إلى 46 مليون ريال خلال الربع الأول 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏مرتفعاً بنسبة 9.8 % عن الربع المماثل من العام السابق

أسفرت نتائج شركة التعاونية للتأمين، خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2019، عن تحقيق صافي ربح قبل الزكاة قدره 46 مليون ريال؛ مرتفعاً بنسبة 9.8 % عن الربع المماثل من العام السابق.

جاء ذلك بعد أن شهدت نتائج العمليات التشغيلية للفترة تحسناً بنسبة 28.86 %، كما ارتفع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 11.32 % للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأدت الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة، إلى تحسين النتائج المالية، ونمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة قدرها 17.24 %؛ حيث بلغ 2,457 مليون ريال للفترة مقابل 2,096 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ونجحت السياسة الاستثمارية التي تطبّقها الشركة في تحقيق نموٍ في صافي الربح من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 29.43 % بعد أن بلغ 27.81 مليون ريال مقابل 21.48 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما حققت استثمارات حملة الوثائق ربحاً صافياً قدره 31.43 مليون ريال.

وحققت الشركة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري عدداً من المؤشرات الإيجابية، أهمها انخفاض صافي المطالبات المتكبّدة بنسبة 8.6 %، إضافة إلى انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 13.4 %، وانخفاض تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 5.2 %.