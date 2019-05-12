محمد بن مسعود - الدمام - المكتب الإعلامي للحكومة: حركة العمل تجري وفق المعتاد نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء #الفجيرة الإماراتي فجر اليوم. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم؛ فقد أكد المكتب أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. الإمارات تنفي وقوع أي انفجارات في ميناء #الفجيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء #الفجيرة الإماراتي فجر اليوم. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم؛ فقد أكد المكتب أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. Advertisements 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 12:43 PM المكتب الإعلامي للحكومة: حركة العمل تجري وفق المعتاد المكتب الإعلامي للحكومة: حركة العمل تجري وفق المعتاد نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء #الفجيرة الإماراتي فجر اليوم. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم؛ فقد أكد المكتب أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. ، الإمارات تنفي وقوع أي انفجارات في ميناء #الفجيرة ،

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