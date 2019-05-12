، فيديو هوليودي مرعب.. مطاردات ورصاص ودماء في شوارع كاليفورنيا ،

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على طريقة أفلام هوليوود، كشَفَ شريط فيديو مرعب، عن لحظات تبادل إطلاق نار بين شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ورجل في سيارة "تويوتا بريوس"، أثناء مطاردة في شوارع ولاية كاليفورنيا، انتهت بإصابة شاب بالرصاص، واستسلام فتاة وهي مخضبة بالدماء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت المطاردة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في شوارع مدينة داوني بمقاطعة لوس أنجلوس، واستمرت على طريق 710 السريع.
وكشفت شرائط كاميرات المراقبة وفيديوهات سجّلها بعض سائقي السيارات، عن قيام فتاة بقيادة السيارة تويوتا بريوس الرمادية؛ فيما أخرج راكب بجوارها رأسه خارج نافذة السيارة وأمطر سيارات الشرطة بالرصاص، قبل أن تلوذ السيارة بالفرار على الطريق.
وتقول الصحيفة: إن الفتاة قائدة السيارة ظلت تُناور للخروج من بين السيارات، واستمرت تقود بسرعة حتى وصلت إلى الطريق السريع المزدحم، وأنها اضطرت في النهاية إلى التوقف بسبب السيارات التي أمامها.
وحسب الفيديو: فقد اقتربت سيارات الشرطة وأمطرت التويوتا بريوس بالرصاص؛ حتى خرجت الفتاة قائدة السيارة مستسلمة وقد خضبت الدماء ملابسها؛ بينما بَقِيَ الشاب مطلق الرصاص داخل السيارة لمدة 45 دقيقة، دون حراك، حتى توقفت إلى جواره سيارتان تابعتان لقوات التدخل السريع، وبعدما تأكد الضباط أنه مُصاب، قامت الشرطة بإخراجه ونقله إلى المستشفى مع وضعه قيد الاحتجاز.
وقالت "الديلي ميل": إن التقارير لم تكشف كيف بدأت المطاردة؛ لكن الشاب الذي تم توقيفه مشتبه به في ارتكاب جريمة سطو مسلح وقتل عامل بأحد محلات بيع الخمور في مدينة داوني، يوم الثلاثاء الماضي، وأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، تشير إلى شخصيته، وكذلك نوع الرصاص المستخدم في الجريمة هو نفس الرصاص الذي أطلقه على الشرطة أثناء المطاردة.
فيديو هوليودي مرعب.. مطاردات ورصاص ودماء في شوارع كاليفورنياأيمن حسن الخليج 365 2019-05-12
على طريقة أفلام هوليوود، كشَفَ شريط فيديو مرعب، عن لحظات تبادل إطلاق نار بين شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ورجل في سيارة "تويوتا بريوس"، أثناء مطاردة في شوارع ولاية كاليفورنيا، انتهت بإصابة شاب بالرصاص، واستسلام فتاة وهي مخضبة بالدماء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت المطاردة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في شوارع مدينة داوني بمقاطعة لوس أنجلوس، واستمرت على طريق 710 السريع.
وكشفت شرائط كاميرات المراقبة وفيديوهات سجّلها بعض سائقي السيارات، عن قيام فتاة بقيادة السيارة تويوتا بريوس الرمادية؛ فيما أخرج راكب بجوارها رأسه خارج نافذة السيارة وأمطر سيارات الشرطة بالرصاص، قبل أن تلوذ السيارة بالفرار على الطريق.
وتقول الصحيفة: إن الفتاة قائدة السيارة ظلت تُناور للخروج من بين السيارات، واستمرت تقود بسرعة حتى وصلت إلى الطريق السريع المزدحم، وأنها اضطرت في النهاية إلى التوقف بسبب السيارات التي أمامها.
وحسب الفيديو: فقد اقتربت سيارات الشرطة وأمطرت التويوتا بريوس بالرصاص؛ حتى خرجت الفتاة قائدة السيارة مستسلمة وقد خضبت الدماء ملابسها؛ بينما بَقِيَ الشاب مطلق الرصاص داخل السيارة لمدة 45 دقيقة، دون حراك، حتى توقفت إلى جواره سيارتان تابعتان لقوات التدخل السريع، وبعدما تأكد الضباط أنه مُصاب، قامت الشرطة بإخراجه ونقله إلى المستشفى مع وضعه قيد الاحتجاز.
وقالت "الديلي ميل": إن التقارير لم تكشف كيف بدأت المطاردة؛ لكن الشاب الذي تم توقيفه مشتبه به في ارتكاب جريمة سطو مسلح وقتل عامل بأحد محلات بيع الخمور في مدينة داوني، يوم الثلاثاء الماضي، وأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، تشير إلى شخصيته، وكذلك نوع الرصاص المستخدم في الجريمة هو نفس الرصاص الذي أطلقه على الشرطة أثناء المطاردة.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
12:13 PM
انتهت بإصابة شاب واستسلام فتاة
على طريقة أفلام هوليوود، كشَفَ شريط فيديو مرعب، عن لحظات تبادل إطلاق نار بين شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ورجل في سيارة "تويوتا بريوس"، أثناء مطاردة في شوارع ولاية كاليفورنيا، انتهت بإصابة شاب بالرصاص، واستسلام فتاة وهي مخضبة بالدماء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت المطاردة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في شوارع مدينة داوني بمقاطعة لوس أنجلوس، واستمرت على طريق 710 السريع.
وكشفت شرائط كاميرات المراقبة وفيديوهات سجّلها بعض سائقي السيارات، عن قيام فتاة بقيادة السيارة تويوتا بريوس الرمادية؛ فيما أخرج راكب بجوارها رأسه خارج نافذة السيارة وأمطر سيارات الشرطة بالرصاص، قبل أن تلوذ السيارة بالفرار على الطريق.
وتقول الصحيفة: إن الفتاة قائدة السيارة ظلت تُناور للخروج من بين السيارات، واستمرت تقود بسرعة حتى وصلت إلى الطريق السريع المزدحم، وأنها اضطرت في النهاية إلى التوقف بسبب السيارات التي أمامها.
وحسب الفيديو: فقد اقتربت سيارات الشرطة وأمطرت التويوتا بريوس بالرصاص؛ حتى خرجت الفتاة قائدة السيارة مستسلمة وقد خضبت الدماء ملابسها؛ بينما بَقِيَ الشاب مطلق الرصاص داخل السيارة لمدة 45 دقيقة، دون حراك، حتى توقفت إلى جواره سيارتان تابعتان لقوات التدخل السريع، وبعدما تأكد الضباط أنه مُصاب، قامت الشرطة بإخراجه ونقله إلى المستشفى مع وضعه قيد الاحتجاز.
وقالت "الديلي ميل": إن التقارير لم تكشف كيف بدأت المطاردة؛ لكن الشاب الذي تم توقيفه مشتبه به في ارتكاب جريمة سطو مسلح وقتل عامل بأحد محلات بيع الخمور في مدينة داوني، يوم الثلاثاء الماضي، وأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، تشير إلى شخصيته، وكذلك نوع الرصاص المستخدم في الجريمة هو نفس الرصاص الذي أطلقه على الشرطة أثناء المطاردة.
، فيديو هوليودي مرعب.. مطاردات ورصاص ودماء في شوارع كاليفورنيا ،
المصدر : الخليج 365
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