، تنبيهان متتاليان للرياض خلال ١٠ دقائق .. العاصمة حائرة بين الغبار والأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما متقدّم .. تدنٍّ في الرؤية الأفقية مع رياح سطحية وبَرَد بمحافظات عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قبل قليل، تنبيهيْن متتالييْن لمنطقة الرياض في أقل من 10 دقائق، أفاد الأول منهما بتعرُّض المنطقة لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة: الأفلاج والخرج والدوادمي والرياض والزلفى والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف، بدءاً من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة إلا خمس دقائق من صباح الغد.

وبعدها بدقائق خصّت "الأرصاد" الرياض بتنبيهٍ ثانٍ، وهذه المرة متقدّم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بتساقط البَرَد والنشاط في الرياح السطحية، تشمل: الدوادمي والرياض وعفيف، تبدأ في الثانية ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء الأحد.