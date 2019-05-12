، "روايات تاريخية" و"تمثيل" و"منافسات للإلقاء" في "قناديل رمضانية" بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات مُنَوّعة تُبرز العادات القديمة وجوانب الترابط الاجتماعي بالمنطقة

تنوعت فعاليات برنامج قناديل رمضانية الذي أطلقته جمعية الثقافة والفنون بالجوف في الرابع من رمضان بالحديقة المجاورة لميدان المبخرة شمال سكاكا؛ حيث شملت إثراء المشاركين والزوار بمختلف الفنون؛ منها التشكيل، والرسم، والخط العربي، والتصوير.

وقدّمت الجمعية في أيام البرنامج الأولى، فقرات تَنَوّعت بين التمثيل وتقليد الشخصيات قدّمها الفنان علي بن مبارك بشخصية الصعيدي، واستضافت الراوية سعد بن عبدالكريم المنديل الذي تناول في أمسيته حكايات تاريخية عن منطقة الجوف والعادات القديمة، وجوانب الترابط الاجتماعي، وصولًا للقصائد الشعرية النبطية التي تعكس مظاهر المجتمع في منطقة الجوف.

وقدّمت مسابقة الإلقاء والتي تنافس في جولتها الأولى الشاب عبدالله الجوير والشاب محمد متعب الغنام، وتأهل الجوير للمرحلة النهائية، بجانب عروض فرقة الأطفال ومسرح الطفل، كما وجّهت الجمعية دعوتها لأهالي منطقة الجوف لحضور فعاليات قناديل رمضانية، والتي تستمر يوميًّا من العاشرة والنصف مساء حتى الثانية عشرة والنصف صباحًا.