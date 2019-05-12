انت الان تتابع تفاصيل خبر تغطي 5 سنوات.. ماذا تعرف عن استراتيجية قطر للأمن الغذائي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 11:53 صباحاً - قال مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في قطر، إن بلاده حققت المرتبة الأولى عربياً والـ23 عالمياً في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كشف المري عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 – 2023 التي تغطي مدة 5 سنوات، خلال تصريحات لبرنامج "ليالي رمضانية" عبر إذاعة قطر، وفق ما نقل موقع صحيفة "الشرق" المحلية، اليوم الأحد.

ونبه المري إلى أن إدارة الأمن الغذائي التي تم استحداثها في الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة تعنى بدراسة الوضع الحالي للإنتاج المحلي ومقارنته بالاستيراد، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

وذكر أن الإدارة الجديدة تركز على زيادة وتطوير الإنتاج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يمكن زراعتها في قطر، والعمل على تذليل الصعوبات أمام مشاريع الأمن الغذائي والبحث والتخطيط لمشاريع أمن غذائي مستقبلية.

ركائز الاستراتيجية

وأشار المري إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي تعتمد على 4 ركائز أساسية؛ وهي الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية والسوق المحلي.

ويهدف الأمن الغذائي إلى توفير السلع الغذائية سواء كانت منتجة داخلياً أم خارجياً بسعر مناسب ويُمكّن من سهولة الوصول إليه.

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وبين المري أنه تم تحقيق 24% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، وأن العمل يجري للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2023، مشيراً إلى وضع العديد من البرامج والخطط للوصول إلى ذلك الهدف.

وتابع قائلاً: "يتم حالياً ترسية 10 مشاريع جديدة باستخدام تقنيات البيوت المحمية تنفذها شركات محلية، ممَّا يساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 38%.

وإذا ما تم طرح المشاريع الجديدة البالغ عددها 24 مشروعاً يصل الاكتفاء الذاتي إلى 65%، وأما نسبة 5% المتبقية فيتم الحصول عليها من خلال تطوير إنتاج المزارع الحالية، وفق ما أوضح المري.

ولفت إلى الوصول إلى تحقيق 106% من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، أما بالنسبة للدواجن الطازجة فيصل الاكتفاء الذاتي إلى 124% منها، مشيراً إلى أن 20% من استهلاك الدواجن في قطر يأتي من الدواجن الطازجة و80% من الاستهلاك من الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج نظراً لإمكانية تخزينها لمدة عام كامل.

وحول الإقبال على المنتج الوطني في الأسواق، أشار إلى أن الأسواق تشهد إقبالاً ملحوظاً على المنتج الوطني نظراً لجودته والأسعار المنافسة، مشيراً إلى أن قطر سوق مفتوح ويمكنها الحصول على المنتجات من أي منتِج في العالم.

ويأتي هذا التقدم في مجال الأمن الغذائي على الرغم من الحصار المستمر المفروض على قطر.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.