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شؤون الحرمين تحدد أماكن الوضوء الجديدة داخل صحن المطاف

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2019-05-12

شؤون الحرمين تحدد أماكن الوضوء الجديدة داخل صحن المطاف

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موقعين للوضوء مقابل صحن المطاف، وذلك للتيسير على الزوار والمعتمرين.

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وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن الموقع الأول في بدروم باب توسعة الملك فهد، والآخر باتجاه باب الفتح بالقرب من مسار المسعى.

وتعتبر هذه المواضئ جديدة، وجرى توفيرها لمن يريد تجديد وضوئه، فلا يحتاج إلى الذهاب لدورات المياه الموجودة مسبقًا في الساحات الخارجية للمسجد الحرام لكي يعيد الوضوء.





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