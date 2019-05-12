تعرف على فوائد الإفطار على التمر في رمضان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

الكثير منا يقوم بـ الإفطار على التمر في شهر رمضان تلقائياً دون أن يسأل نفسه ما الفائدة وراء الإفطار على التمر.

ويؤكد خبراء التغذية أن التمر يحتوي على العديد من الفوائد والتي تجعله من أفضل الأطعمة التي يمكن الإفطار عليها.

فوائد الإفطار على التمر:

يساعد الإفطار على التمر في شهر رمضان على تجنب الإفراط في تناول الطعام عند تناول وجبة الإفطار، فالجسم عندما يبدأ في امتصاص القيم الغذائية الموجودة في التمر، يبدأ الشعور بالجوع في الاختفاء‏.

أيضاً يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.

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التمر يحقق المعادلة الصعبة

يجب أن نعلم أنه في آخر ساعات الصيام يحدث انخفاض لمستوى السكر في الدم، مما يؤثر على المخ مسبباً الخمول الذهني وعدم القدرة على التركيز مع الخمول الحركي وقلة النشاط العضلي، كما تكون المعدة في حالة سكون، وعند بدء الإفطار نحتاج إلى غذاء يحقق المعادلة الصعبة للجسم بأن يكون سريع الهضم حتى لا يرهق المعدة الخاملة وينشط حركتها، ويكون سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة، ويتوفر ذلك في التمر وذلك لاحتوائه على نسب عالية من السكريات الأحادية والثنائية (الجلكوز والفركتوز)، والتي تمتص بسرعة عالية للوصول إلى الدم في دقائق معدودة وخصوصاً إذا كانت المعدة والأمعاء خالية كما هو الحال في الصيام.

منجم من الفيتامينات والمعادن

يساعد الإفطار على التمر على إرسال إشارات الشبع إلى المخ، وينتج عنه الشعور بالامتلاء، مما يقلل كميات الطعام الداخلة إلى الجسم عند الإفطار، على العكس من البداية بالمواد الدسمة التي لا تُشعر المخ بالامتلاء إلا عند امتلاء المعدة بكميات كبيرة من الطعام، وهو ما يسبب الكثير من المشاكل الصحية كالإمساك والخمول والصداع بعد الإفطار.

ونجد أن التمر مع الماء أو اللبن هو الغذاء الوحيد الذي يحقق هذه المعادلة خلال 20 دقيقة من تناوله.

فالتمر منجم من العناصر المعدنية والفيتامينات، كما أنه غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.