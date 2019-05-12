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2019-05-12 فيديو.. وفاة معتمر داخل مسجد الميقات اغتسل وأحرم ثم فاضت روحه متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة توفي معتمر بعد دقائق من اغتساله وإحرامه وصلاته داخل مسجد السيل الكبير بميقات قرن المنازل. Advertisements ونشر الشيخ عمر العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة “سابقاً”، مقطع فيديو من مسجد السيل الكبير بميقات قرن المنازل، متحدثاً فيه عن وفاة المعتمر داخل المسجد. وقال الشيخ العيد “في عصر الجمعة الخامس من رمضان جاء أحد المسلمين معتمراً، فاغتسل وأحرم، ودخل المسجد وصلى ثم فاضت روحه.. الله أكبر”. وتابع قائلاً: “جاء المعتمر صائماً ملبياً معتمراً في عصر الجمعة.. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة”.









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