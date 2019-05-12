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الحصيني يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأحد من خفيفة إلى متوسطة من مكان إلى آخر.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع أمطار وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وحائل والقصيم وشرق الشمالية، وغرب الشرقية وأتربة تسبق السحب”.
وأضاف: “سُيصاحب ذلك انخفاض في الحرارة بمقدار من ثلاث إلى ست درجات مئوية”.
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