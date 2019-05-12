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الحصيني يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

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2019-05-12

الحصيني يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأحد من خفيفة إلى متوسطة من مكان إلى آخر.

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وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع أمطار وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وحائل والقصيم وشرق الشمالية، وغرب الشرقية وأتربة تسبق السحب”.

وأضاف: “سُيصاحب ذلك انخفاض في الحرارة بمقدار من ثلاث إلى ست درجات مئوية”.

 





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