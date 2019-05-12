فيديو.. مواطن يوثق تضرر المركبات بسبب مطب صناعي في خميس مشيط

2019-05-12

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

وثق أحد المواطنين تضرر المركبات بسبب مطب صناعي في بلدية خميس مشيط، حيث لم يتم وضع أي علامات تحذيرية بوجود المطب.

وقال متابعات الخليج 365 إنه تعرَّض للأذى وكذلك عائلته وأطفاله ومركبته نتيجة قيام بلدية خميس مشيط بوضع مطب صناعي بشكل عشوائي يفتقد للاشتراطات والتصميم الهندسي ويفتقد مؤشرات السلامة المرورية التحذيرية قبل الوصول إلى المطب.

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وظهر في المقطع عدد من المركبات تمر من فوق المطب بشكل مخيف وخطير على أرواح أصحاب المركبات السالكين عبر هذا الطريق.

من جهتها أصدرت بلدية خميس مشيط بياناً قالت خلاله إنها وضعت المطب ووضعت لوحات إرشادية ضوئية وتركت وضع الطلاء العاكس على المطب بعد انتهاء وقت الذروة وقدمت البلدية الاعتذار للمواطنين بخصوص الإزعاج الذي سببه هذا المطب.