صور.. توزيع وجبات إفطار صائم على نية الشهيد الحمدي بجازان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في بادرة وفاء إنسانية وضمن برنامج إفطار صائم لشهداء الوطن الأبطال في الحد الجنوبي، والذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية من أجل إعلاء كلمة الله ثم الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن الغالي والدفاع عن حدوده ضد أي اعتداء؛ أقامت أسرة الشهيد أحمد عبده حمدي وجبات إفطار صائم على نية الشهيد.

وفي حديث خاص لـ”متابعات الخليج 365” قال أخو الشهيد علي حمدي: إن هؤلاء الرجال رسموا لنا صوراً لملاحم البطولة والشهادة والشجاعة وذلك للدفاع عن الدين وعن أرض الحرمين، ومن واجبنا أن نذكرهم بالخير كما ذكرهم التاريخ في صفحاته لتبقى رمزاً يفتخر به، وقد أقمنا وجبات إفطار صائم على نية الشهيد” الحمدي” عسى أن تكون في ميزان حسناته.

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من جهة أخرى أوضح الإعلامي محمد النجمي “صديق الشهداء” قائلاً: إن هذه المبادرات التي نقوم بها من تنظيم حملات عمره وإفطار صائم على نية الشهداء وكثير من الأعمال الخيرية تكون تحت مظلة المركز النشاط الاجتماعي بالجعدية التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان، وهذا أقل واجب نقدمه لهذه الفئة الغالية، ولا ننسى جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها في توفير سبل الراحة للمصابين وأبناء الشهداء الحد الجنوبي، أيضاً الدعم اللا محدود من قِبل أمير منطقة جازان ونائبه، وأيضاً جهود محافظ المسارحة الأستاذ عبدالله الريثي.

علماً أن الشهيد البطل أحمد عبده حمدي أحد سكان قرية الخوجرة الحدودية بجازان ومتزوج ولديه ولد “تميم” وقد توفي الشهيد في نجران بتاريخ 11_3_1438 هـ.