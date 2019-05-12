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هيئة الأمر بالمعروف تدعو للإبلاغ عن جرائم التحرش
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتضررين والمتضررات من جـريمة التحرش، بإبلاغها والتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتحرش.
وأكدت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنها تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جـرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات، مبينة أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أنها تستقبل البلاغات عن جـريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد (1909)؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
وأوضحت الهيئة أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشارت إلى العقوبة المنصوص عليها نظاماً ضد جـريمة التحرش، هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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