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شكرا لقرائتكم الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجامعي المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجامعي المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مواعيد قبول الطلاب (السعوديين) والمنح الداخلية للعام الجامعي 1441هـ.
وأوضحت الجامعة أنه سوف يتم فتح باب القبول بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ حتى يوم الخميس الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/17هـ، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- أن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1436/1435هـ).
4- أن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا ثبت لاحقاً أنه سبق فصله لهذا السبب فيعتبر قيده ملغى.
5- أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن كاملاً (يتطلب مقابلة شخصية وتحدد في حينه).
موعد التقديم:
– سوف يتم فتح باب القبول بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ حتى يوم الخميس الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/17هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (بوابة القبول الإلكتروني): (اضغط هنا).
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