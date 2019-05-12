الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجامعي المقبل

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مواعيد قبول الطلاب (السعوديين) والمنح الداخلية للعام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أنه سوف يتم فتح باب القبول بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ حتى يوم الخميس الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/17هـ، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- أن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1436/1435هـ).

4- أن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا ثبت لاحقاً أنه سبق فصله لهذا السبب فيعتبر قيده ملغى.

5- أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن كاملاً (يتطلب مقابلة شخصية وتحدد في حينه).

موعد التقديم:

– سوف يتم فتح باب القبول بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ حتى يوم الخميس الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/17هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (بوابة القبول الإلكتروني): (اضغط هنا).