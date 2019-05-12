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فيديو.. أمير الرياض يحقق حلم طفلة ويهديها آيفون
متابعات الخليج 365 - الرياض
حقّق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، حلم الطفلة “ندى” بامتلاك “آيفون”؛ حيث كانت قد طلبته منه في إحدى المناسبات الأسبوع الماضي.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة ممازحة أمير الرياض للطفلة، وسؤالها عن لونها المفضل في الآيفونات فردّت: “أفضّل الأحمر” فابتسم لها وقبّلها ترحيباً واحتفاءً بها.
كما أظهر المقطع لحظة إلقاء ندى قصيدة وطنية وسط تشجيع أمير المنطقة؛ حيث تم تسليمها الهدية في موضع آخر بالمقطع، موجهةً رسالة شكر للأمير فيصل بن بندر.
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