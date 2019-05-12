111 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في جامعة المستقبل

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت جامعة المستقبل بالقصيم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة (111 وظيفة) لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه (للرجال والنساء)، برتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، ومحاضر)، للعمل في الكليات التالية (كلية العلوم الإدارية والإنسانية، وكلية الهندسة وعلوم الحاسب، وكلية طب الأسنان)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات:

1- كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد – أستاذ مشارك).

2- كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك).

3- كلية طب الأسنان (محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك).

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التخصصات المطلوبة:

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

4- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

5- يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.

6- اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.

7- شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين الوظائف الصحية.

8- يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/07هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/09/23هـ.

طريقة التقديم:

– إرسال السيرة الذاتية والطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

[email protected]