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موجة غبار تحجب الرؤية في نجران حتى السادسة مساء

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2019-05-12

موجة غبار تحجب الرؤية في نجران حتى السادسة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.





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