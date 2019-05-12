2019-05-12

موجة غبار تحجب الرؤية في نجران حتى السادسة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.