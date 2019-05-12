مكافحة المخدرات تكشف تفاصيل قضايا تهريب وترويج بمنطقة الجوف

جدة - عمرو شويل سكاكا- الخليج 365:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، حيث تسلم سموه خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي.

واستمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال المدة الماضية، التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكدًا سموه في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.