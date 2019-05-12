الان تتابع وظائف للسعوديين في شركة نستله (Nestle) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت شركة نستله (Nestle) عن توفر وظائف شاغرة في كل من (المدينة المنورة، الخبر، الرياض – جدة ) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة حسب المسميات والشروط والتالية:
– مشرف على المبيعات – *المدينة المنورة
– مندوب *ميداني – المدينة المنورة
– مدير قنوات البيع – بالمنطقة الشرقية
– مدير قنوات البيع – مبيعات الجملة – الرياض
– اختصاصي حساب رئيسي – الرياض .
– مندوب طبي – حفر الباطن ، جدة .
– مندوب طبي – جازان ، جدة .
– اختصاصي حساب رئيسي – الخبر .
– مندوب *ميداني – الرياض .
» للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي “هنا“
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