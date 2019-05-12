وظائف للسعوديين في شركة نستله (Nestle)

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت شركة نستله (Nestle) عن توفر وظائف شاغرة في كل من (المدينة المنورة، الخبر، الرياض – جدة ) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة حسب المسميات والشروط والتالية:

– مشرف على المبيعات – *المدينة المنورة

– مندوب *ميداني – المدينة المنورة

– مدير قنوات البيع – بالمنطقة الشرقية

– مدير قنوات البيع – مبيعات الجملة – الرياض

– اختصاصي حساب رئيسي – الرياض .

– مندوب طبي – حفر الباطن ، جدة .

– مندوب طبي – جازان ، جدة .

– اختصاصي حساب رئيسي – الخبر .

– مندوب *ميداني – الرياض .

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