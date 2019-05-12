تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة المستقبل بالقصيم

جدة - عمرو شويل القصيم - الخليج 365:

أعلنت جامعة المستقبل بمنطقة القصيم عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه (للرجال والنساء)، برتبة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/9/1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23/9/1440ه* في التخصصات الآتية:

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– كلية العلوم الإدارية والإنسانية ( أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)

– كلية الهندسة وعلوم الحاسب (أستاذ مساعد / أستاذ مشارك)

– كلية طب الأسنان (محاضر/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك).

» وفق الشروط الآتية:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3 – أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

4 – في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

5 – يشترط على المتقدم لرتبة أستاذ مساعد خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل.

6 – اجتياز المقابلة والاختبارات التي تجريها الكلية.

7 – شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين الوظائف الصحية.

8 – يجب إرفاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات والأبحاث والدورات والسيرة الذاتية، وفي حال عدم إرفاق كامل المستندات يعرض الطلب للاستبعاد.

» ويتم استقبال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني (( [email protected] )) .