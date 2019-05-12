الان تتابع «التعليم» تطلق برنامج الرغبات للبديلات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: أطلقت وزارة التعليم متمثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية برنامج الرغبات للبديلات (الدفعة الثالثة ) .وهنأت المشمولات بالتثبيت واعتذرت لمن لم تستكمل الشروط النظامية. وطالبت جميع البديلات باستكمال إجراءات المشمولات بالتثبيت عن طريق النظام الإلكتروني:

https://gta.moe/

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